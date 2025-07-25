В Самаре выявлена «резиновая» квартира с почти сотней мигрантов

В Промышленном районе правоохранители выявили факт массовой постановки на фиктивный учёт иностранных граждан. Ранее судимая 30-летняя жительница Самары зарегистрировала в своей 48-метровой квартире более 90 мигрантов, сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, квартирный бизнес принес злоумышленнице свыше 52 тыс. руб. Женщина также организовала нелегальное трудоустройство 13 мигрантов, заработав ещё 6 тыс. руб.

При этом с 2022 по 2024 год самарчанка трижды привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Однако назначенные ей судом штрафы на общую сумму свыше 250 тыс. руб. проигнорировала.

«Полицейские возбудили 25 уголовных дел по статьям о незаконной миграции. Материалы уже направлены в Промышленный районный суд»,— заявили в полиции.

Алексей Алексеев