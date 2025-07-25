В Оренбуржье прокуратура направила в суд дела о мошенничестве с муниципальной землей

В Оренбургский районный суд прокуратура направила два уголовных дела в отношении четырех местных жителей по чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Районная прокуратура во время проверки установила, с 2022 по 2023 гг. обвиняемые сформировали умысел на незаконное приобретение прав в отношении земельных участков на территории сел Нежинка и Южный Урал. Они знали, что на муниципальной земле нет объектов капитального строительства. Однако они использовали подложные документы для постановки на учет несуществующих домов. В результате обвиняемые получили в собственность три земельных участка. Бюджетам муниципальных образований причинен ущерб на сумму свыше 2 млн руб.

Руфия Кутляева