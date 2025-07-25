Патрушев заявил об усилении Черноморского флота робототехническими комплексами

Черноморский флот РФ в ближайшие годы будет усилен, в том числе благодаря поступлению робототехнических комплексов. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «РИА Новостям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«В ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление,— сказал господин Патрушев. — Поступление новых фрегатов, корветов, авиации, морских робототехнических комплексов».

Он отметил, что ЧФ «играет важную роль в специальной военной операции на Украине». По его словам, с кораблей наносились удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ВСУ. Помимо этого черноморцами контролировалась морская зона безопасности, блокировались украинские порты. «Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО», — добавил господин Патрушев.