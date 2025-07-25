Нижегородца осудили на четыре года за покупку запалов для гранат

Дивеевский суд Нижегородской области приговорил местного жителя к четырем годам заключения за покупку запалов для гранат. По данным регионального управления ФСБ, он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Злоумышленник был задержан с поличным в 2024 году. На кадрах оперативной съемки видно, что при задержании сотруники силовых ведомтсв кроме запалов достают из багажника автомобиля сами гранаты, автомат Калашникова, магазины к нему и пистолет.

В отношении него было возбуждено уголовное дело незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств. (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Андрей Репин