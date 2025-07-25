Самыми дефицитными сотрудниками в Челябинской области стали врачи и дворники

Самыми дефицитными на рынке труда в Челябинской области этим летом остаются врачи. На одно предложение о работе для них сейчас приходится 0,6 резюме потенциальных кандидатов при норме соотношения 4. Сейчас докторам в регионе готовы платить 86,7 тыс. руб. при медианном жаловании по региону в 63,4 тыс. руб., сообщает hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В топ-3 дефицитных профессий в Челябинской области входят дворники и повара. Соотношение резюме к вакансиям — 0,9. Им предлагают зарплаты в 30,4 тыс. руб. и 53,3 тыс. руб. соответственно.

Также челябинские компании нуждаются в главных врачах, заведующих отделением (соотношение 1; платить готовы 114,8 тыс. руб.), токарях, фрезеровщиках, шлифовщиках (1,4; 155,5 тыс. руб.), продавцах-консультантах, кассирах (1,5; 44,3 тыс. руб.), малярах, штукатурах (1,6; 122,5 тыс. руб.), товароведах, фармацевтах-провизорах и слесарях (по 1,9). По последним трем специальностям предлагают зарплату в 50 тыс. руб., 57 тыс. руб. и 81,6 тыс. руб. соответственно.

Виталина Ярховска