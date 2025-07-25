Задержан иностранец, устроивший поножовщину в центре Омска

В изолятор временного содержания Омска водворили выходца из Афганистана, устроившего поножовщину в центре города. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По информации Telegram-канала по Омской области, в ночь на 24 июля в отдел полиции поступил сигнал о конфликте между мужчинами на улице Ленина. Первыми на место прибыл экипаж ГАИ. Полицейские задержали 22-летнего молодого человека, который, по свидетельствам очевидцев, ударил ножом 26-летнего омича. Раненого госпитализировали.

Полиция завела уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), наказание по которой — лишение свободы на срок до 10 лет. Установлено, что иностранец навязчиво пытался познакомиться с девушками. Когда за них заступился прохожий, подозреваемый достал нож и нанес ему удар.

Илья Николаев