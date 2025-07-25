Из Таиланда депортировали россиянина, который сбывал наркотики в Ульяновской и Самарской областях

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России при содействии представителя МВД России в Королевстве Таиланд депортировали из этого государства гражданина РФ, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года на территории Ульяновской и Самарской областей обвиняемый руководил преступным сообществом, которое занималось незаконным сбытом наркотиков с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных ресурсов, включая интернет. Фигурант создал интернет-магазин и организовал бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств путем оборудования тайников-закладок.

Соучастники осуществили 57 попыток незаконного сбыта наркотиков в крупном и особо крупном размере. Следственные органы возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Обвиняемый скрылся за рубежом и был объявлен в международный розыск. Слаженные действия правоохранительных органов двух государств позволили задержать фигуранта в Таиланде. В аэропорту Бангкока его передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву и привлечения к уголовной ответственности.

Руфия Кутляева