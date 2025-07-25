На Голубых озерах в Казани установят круглосуточный пост охраны за 1,25 млн рублей

На Голубых озерах, расположенных в Казани, установят круглосуточный пост охраны. Всего на эти цели выделено 1,25 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Охранный пост оборудуют воротами, шлагбаумами, освещением и сигнализацией. Предусмотрены системы оповещения и видеонаблюдения. Работы планируют завершить к 1 августа.

Подрядчик также обязан обеспечить наличие огнетушителей и пожарного инвентаря на посту. Заказчиком выступает ГБУ «Учебно-опытный Пригородный лесхоз».

Влас Северин