Обновлено оборудование питающей Левобережье Саратовской области подстанции

Энергетики завершили обновление оборудования подстанции, которая питает Левобережье Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минпромэнерго.

Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Волги отремонтировали два компрессора на подстанции 220 кВ в Ершовском районе. Она обеспечивает электричеством большое количество потребителей на левом берегу Волги, включая крупные агропредприятия.

Благодаря компрессорам высокого давления, являющимся главным подстанционным оборудованием, работают воздушные выключатели. В этом году на энергообъектах МЭС Волги планируется обновить в общей сложности 12 единиц компрессорного оборудования.

Павел Фролов