В Кировском районе Самары отключат горячую воду
На тепломагистрали Самарской ТЭЦ стартует ремонт. В связи с этим в Кировском районе города с 30 июля по 12 августа отключат горячую воду. Об этом сообщает городская администрация.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Специалисты проверят трубы, используя повышенное давление холодной воды. Компания «Т Плюс» призвала жителей проявить понимание и соблюдать безопасность. Если горожане заметят оседание грунта или выход воды на поверхность, их просят сообщать об этом через интернет-портал тепловой справочной службы.