В Уфе без воды останутся 300 домов, две школы и детсад

В Уфе на следующей неделе отключения воды запланированы в около 300 жилых домах, двух школах и детском саду, сообщили в пресс-службе ГУП «Уфаводоканал».

С 10:00 до 18:00 часов 29 июля без холодной воды останется многоквартирный дом 24 на улице Лермонтова. Холодную и горячую воду отключат в домах 125, 125/1 на Чернышевского, в доме 109/1 на Мингажева и школе №126. Ограничение продлится с 10:00 до 20:00 29 июля.

Без холодной воды с 10:00 до 22:00 31 июля останутся многоквартирные дома 6, 10, 11, 12, 15, 16 и 17 на Фурманова, школа №74 и более 270 частных домов на улицах Фурманова, Фадеева, Кецховели, Белинского, Хетагурова, Байкальской, Мишкинской, Прессовой и Дунайской.

Холодную воду отключат в многоквартирных домах 7, 7/3, 7/5, 9, 9/1, 11, 11/1 на генерала Горбатова, домах 136/1, 136/2, 146/2 на Менделеева и в детском саду №293. Ограничение продлится с 10:00 до 24:00 31 июля.

Венера Хисамова