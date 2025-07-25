В Красноярском крае ввели локальный режим ЧС из-за разрушения дамбы

В Енисейске на севере Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за разрушения дамбы на реке Мельничная. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

«Действует режим функционирования "чрезвычайная ситуация"... в связи с увеличением провала на защитной дамбе», — сказано в сообщении.

Администрация Енисейска заявила, что на месте повреждения установлены ограничительные сооружения. Движение автомобилей и пешеходов по дамбе приостановлено.