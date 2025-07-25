За ночь над Черноземьем сбили 35 БПЛА

В течение ночи с 24 на 25 июля над Россией уничтожили 105 беспилотников, включая 35 над Черноземьем. 26 из них сбили над Белгородской областью, по три — над Курской и Тамбовской областями, два — над Воронежской и один — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Опасность атаки БПЛА действовала в Белгородской области с 3:18 до 7:02. В Курской области оперштаб подтвердил ликвидацию трех беспилотников, о пострадавших и разрушениях не сообщается, режим угрозы БПЛА действовал с 23:46 до 6:56. Власти Тамбовской области не комментировали ночные атаки.

В Воронежской области режим угрозы БПЛА действовал с 1:27 до 7:50. Губернатор Александр Гусев подтвердил уничтожение беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. В Орловской области власти пока не комментировали ночную атаку.

Ульяна Ларионова