Производство сыров и творога в Удмуртии снизилось на 5,2% в первом полугодии

Более 24 тыс. т сыров и творога произведено в Удмуртии в январе-июне 2025 года, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщили в Удмуртстате. Производство минеральной и упакованной питьевой воды за год сократилось на 3%, до 77 млн полулитров за шесть месяцев 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За это время произведено 25,2 тыс. т. хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов выросло до 46,5 тыс. т в первом полугодии (+23,6% год к году).

В январе-июне 2025 года в Удмуртии изготовили 214 тыс. кв. м оконных блоков из пластмассы и 146 тыс. кв. м пиломатериалов, что на 1,9 и 0,6% больше, чем годом ранее.