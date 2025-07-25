Под Волгоградом в реке утонул 12-летний мальчик, проводится проверка

Прокуратура Волгоградской области приступила к проверке по факту гибели ребенка в реке в Чернышковском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В реке Цимла в р.п. Чернышковский погиб 12-летний мальчик. Он утонул во время купания. На место происшествия выезжал прокурор Чернышковского района Санан Китаев.

По факту гибели мальчика начали процессуальную проверку следственные органы. Прокуратура поставила на контроль ее ход и результаты.

Павел Фролов