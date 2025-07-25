Ракета «Союз» со спутниками стартовала с космодрома Восточный

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», аппаратами «Ионосфера-М» №3 и №4, а также 18 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит космические аппараты на заданные орбиты»,— говорится в сообщении.

«Союз-2.1б» — одноразовая трехступенчатая ракета-носитель. Разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром «Прогресс» в Самаре. Создана на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Используется для запуска космических аппаратов военного и гражданского назначения, в том числе коммерческих спутников.