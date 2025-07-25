«Достичь прорыва пока что не удается»
Дмитрий Дризе — о проблемах демографии в России
«Демографический спецназ» для восстановления семейных ценностей: председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, как решаются проблемы повышения рождаемости. По ее словам, в каждом министерстве и ведомстве теперь есть ответственный за демографические вопросы. Ранее Госдума сформировала целый пакет рекомендаций по улучшению ситуации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что определенные трудности все равно остаются.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации, уходя на каникулы, обозначила демографию как одну из главных проблем на современном этапе. Депутатами приняты рекомендации правительству, профильным министерствам и главам регионов, как изменить, что уж там скрывать, достаточно негативную ситуацию. После дискуссии в палате нижней тему также обсуждали в палате верхней. Как сообщила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, при министерствах, ведомствах, иных структурах и даже в бизнесе действует «демографический спецназ». Смысл идеи в том, чтобы было меньше бюрократии, а больше реальных дел в поддержку российских семей. В каждом указанном учреждении есть ответственный за то, чтобы следить за возрождением традиционных ценностей.
Однако одновременно с этим приводится недавнее высказывание гендиректора аналитического центра ВЦИОМ Валерия Федорова о том, что в России грядет «демографическая зима». Сейчас, соответственно, у нас «осень». Понятно, что данный сценарий не выглядит позитивным, хотя эту «зиму» можно как-то предотвратить.
Честно говоря, несмотря на масштабность заявлений, ощутимые результаты пока что не очень заметны.
Наверное, ситуация все-таки улучшается, раз люди активно работают, но вот достичь прорыва пока что, судя по всему, не удается. И это подтверждается официальными заявлениями. Все-таки нужно отметить, что предложения в этой связи вносятся разные и не все они выглядят однозначными. Например, есть идея о том, чтобы работодатели или государство оплачивали гражданам так называемую демографическую неделю, чтобы, так сказать, они могли ни на что не отвлекаться, а заниматься семейными проблемами. Одновременно предлагается активнее штрафовать граждан на сумму до 3 тыс. руб. за превышение уровня шума во время интимной близости, назовем это так. В подробности вдаваться не будем, но так кажется, что одно противоречит другому. Так что логично подумать, в частности, о повышении звукоизоляции в районах массовой застройки.
Вот так в итоге получается, что одно влечет за собой другое. Вроде и деньги есть, и идей много, а «зима» все равно близко. Так или иначе, «демографическому спецназу» предстоит немало работы. Еще нужно отметить, что звучит много красивых заявлений про народопреумножение, традиционные ценности и так далее. Но в чем же решение проблемы? Наверное, в улучшении условий жизни людей, повышении уровня их благосостояния. И вот есть подозрение, что с этим не всегда всё получается.
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