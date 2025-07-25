«Достичь прорыва пока что не удается»

«Демографический спецназ» для восстановления семейных ценностей: председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, как решаются проблемы повышения рождаемости. По ее словам, в каждом министерстве и ведомстве теперь есть ответственный за демографические вопросы. Ранее Госдума сформировала целый пакет рекомендаций по улучшению ситуации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что определенные трудности все равно остаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации, уходя на каникулы, обозначила демографию как одну из главных проблем на современном этапе. Депутатами приняты рекомендации правительству, профильным министерствам и главам регионов, как изменить, что уж там скрывать, достаточно негативную ситуацию. После дискуссии в палате нижней тему также обсуждали в палате верхней. Как сообщила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, при министерствах, ведомствах, иных структурах и даже в бизнесе действует «демографический спецназ». Смысл идеи в том, чтобы было меньше бюрократии, а больше реальных дел в поддержку российских семей. В каждом указанном учреждении есть ответственный за то, чтобы следить за возрождением традиционных ценностей.

Однако одновременно с этим приводится недавнее высказывание гендиректора аналитического центра ВЦИОМ Валерия Федорова о том, что в России грядет «демографическая зима». Сейчас, соответственно, у нас «осень». Понятно, что данный сценарий не выглядит позитивным, хотя эту «зиму» можно как-то предотвратить.

Честно говоря, несмотря на масштабность заявлений, ощутимые результаты пока что не очень заметны.

Наверное, ситуация все-таки улучшается, раз люди активно работают, но вот достичь прорыва пока что, судя по всему, не удается. И это подтверждается официальными заявлениями. Все-таки нужно отметить, что предложения в этой связи вносятся разные и не все они выглядят однозначными. Например, есть идея о том, чтобы работодатели или государство оплачивали гражданам так называемую демографическую неделю, чтобы, так сказать, они могли ни на что не отвлекаться, а заниматься семейными проблемами. Одновременно предлагается активнее штрафовать граждан на сумму до 3 тыс. руб. за превышение уровня шума во время интимной близости, назовем это так. В подробности вдаваться не будем, но так кажется, что одно противоречит другому. Так что логично подумать, в частности, о повышении звукоизоляции в районах массовой застройки.

Вот так в итоге получается, что одно влечет за собой другое. Вроде и деньги есть, и идей много, а «зима» все равно близко. Так или иначе, «демографическому спецназу» предстоит немало работы. Еще нужно отметить, что звучит много красивых заявлений про народопреумножение, традиционные ценности и так далее. Но в чем же решение проблемы? Наверное, в улучшении условий жизни людей, повышении уровня их благосостояния. И вот есть подозрение, что с этим не всегда всё получается.

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Дмитрий Дризе