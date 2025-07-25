В Башкирии выделят участки в аренду без торгов под горнолыжный центр и завод

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить земельные участки в аренду без торгов двум инвесторам. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Альтаир» получит участок площадью 2,2 га, расположенный в селе Киргиз-Мияки. На землях с видом разрешенного использования «отдых (рекреация)» компания планирует построить горнолыжный курорт. Проект получил статус приоритетного.

ООО «СпецБетон+» предоставят участок площадью 2,7 тыс. кв. м, расположенный на улице Космонавтов в городе Октябрьском. Вид разрешенного использования земель — «строительная промышленность». Инвестор разместит на участке производство железобетонных изделий.

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить договоры аренды земельных участков.

ООО «Альтаир» зарегистрировано в Киргиз-Мияках в феврале 2021 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. — принадлежит Руслану Акчурину. Компания занимается деятельностью в сфера спортивных объектов. В 2024 году она получила 5,7 млн руб. выручки, чистая прибыль составила 420 тыс. руб.

ООО «СпецБетон+» зарегистрировано в августе 2023 года в Октябрьском. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона. Уставным капиталом (10 тыс. руб.) владеет Вячеслав Масленников. В 2024 году чистая прибыль компании составила 39 тыс. руб. при выручке 11 млн руб.

Наталья Балыкова