С начала года приставы выставили на торги арестованное имущество на сумму более 600 млн рублей
За шесть месяцев 2025 года судебными приставами Прикамья произведено 4345 арестов имущества должников. На реализацию передано имущество общей стоимостью около 625 млн руб., в результате выручено 35 млн руб. Взыскателям также передано в счет погашения долга не реализованное в принудительном порядке имущество на сумму 106 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю
Самым дорогим проданным имуществом стало нежилое помещение площадью более 3 тыс. кв. м, находящееся на ул. Василия Васильева, 8. Его стоимость составила более 34 млн руб. На втором месте —нежилое помещение площадью 859 кв. м, расположенное в торговом центре на ул. Мира, 41в, и оцененное почти в 20 млн руб. Замыкает тройку лидеров помещение, находящееся в многоквартирном жилом доме №60 по ул. М. Горького, стоимостью почти 15 млн руб.
Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 2,5 млн руб. — такова стоимость проданной квартиры площадью более 47 кв. м в селе Фролы.
В рейтинге необычного имущества, арестованного в связи с неоплаченными задолженностями, фигурируют экскаватор-погрузчик, трактор «Беларусь», машино-место и снегоуборочник.