Убытки компаний Челябинской области выросли на 66,6% в 2025 году

По итогам пяти месяцев 2025 года убытки компаний Челябинской области превысили 39 млрд руб. Это на 15,6 млрд руб. или в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль прибыльных организаций снизилась на 28%, до 138, 3 млрд руб. Доля прибыльных компаний в общем количестве за год сократилась с 73,9% до 70,5%. Такие данные о финансовом состоянии организация (без учета субъектов малого бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений) представил Челябинскстат.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в январе-мае сократился 41,3% и составил 99,1 млрд руб. По итогам пяти месяцев 2025 года он составлял почти 170 млрд руб.

Кредиторская задолженность компаний Челябинской области на конец мая превысила 1,45 трлн руб., что на 11,7% больше, чем годом ранее. Просроченный долг перед кредиторами увеличился на 25,7%, до 62,5 млрд руб.

Дебиторская задолженность организаций выросла на 9% и составила 1,29 трлн руб. Просроченная — на 12,7%, до 74,4 млрд руб.