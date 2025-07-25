Германия реформирует систему военного призыва

Германия намерена создать «самую сильную армию в Европе» за счет привлечения добровольцев, пишет Financial Times. Издание ссылается на планы властей ежегодно наращивать число резервистов вплоть до 40 тысяч человек к 2031 году.

По информации FT, в конце августа немецкому правительству представят соответствующий законопроект. Он предполагает оплату в размере €2 тыс. за добровольное прохождение военной подготовки, по итогам которого человека автоматически заносят в список резервистов. Будущие резервисты также смогут за время обучения пройти языковые курсы и получить водительские права. Первоначальный срок программы — полгода, но по желанию ее можно будет продлить.

15 тыс. резервистов хотят привлечь уже в 2025 году. Бундесвер рассчитывает ежегодно увеличивать объем такого призыва на 3–5 тыс. человек. Немецкие чиновники, по данным FT, надеются, что существенное число молодых людей после прохождения подготовки изъявят желание стать профессиональными военнослужащими. Таких сегодня в Германии около 182 тыс., и в будущем Берлин рассчитывает нарастить их число до 260 тыс. человек.

Для сравнения Financial Times приводит Францию, где президент Эмманюэль Макрон заявил о желании увеличить число резервистов с 40 тыс. до 100 тыс. человек. Канцлер Германии Фридрих Мерц, как отмечает издание, хочет, чтобы ФРГ играла главную роль в обороне Европы.