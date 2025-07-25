В Уфимском районе планируют построить гостиницу за 75 млн рублей

ООО «Алан» намерено инвестировать 75 млн руб. в строительство гостиничного комплекса в деревне Дорогино Уфимского района, сообщает пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова. Генеральный директор и учредитель компании Айрат Фаткуллин представил проект на «инвестиционном часе» в правительстве республики.

Компания планирует построить отель общей площадью 2 тыс. кв. м с кафе и минимаркетом. Комплекс будет обслуживать жителей деревни, водителей и туристов. Инвестор трудоустроит 12 человек.

Проект получил статус приоритетного. Администрация Уфимского района поможет оформить права на земельный участок.

ООО «Алан» зарегистрировано в октябре 2024 года в Иглино. Компания занимается гостиничной деятельностью.

Майя Иванова