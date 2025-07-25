В Татарстане в реестр объектов культурного наследия внесут церковь XIX века

Рождественско-Богородицкую церковь в селе Высокая Гора планируют включить в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба комитета Татарстана по охране культурного наследия.

Церковь является образцом русско-византийского стиля. Она была возведена в 1881 году по просьбе местных жителей взамен старого деревянного здания. Архитектор Петр Аникин спроектировал кирпичное строение высотой почти десять метров, основываясь на разработанных чертежах.

Строительство финансировалось преимущественно за счет частных вложений богатых семей, в том числе казанского купца Степана Суслова.

После революции церковь была закрыта и использовалась не по назначению. В 1936 году здание было отдано сначала под склад кожсырья, затем там располагался магазин и мастерская. Возрождение жизни храма началось в 1994 году.

Влас Северин