Спикер Госдумы призвал подрядчиков в Саратове работать и не воровать

В Саратовской области чиновникам необходимо тщательно проверять подрядчиков, а уже затем допускать их к контрактам на ремонт дворов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратов.

По словам господина Володина, на реализацию депутатского проекта по ремонту дворов Саратовская область получила 5 млрд руб. Он отметил, что в регионе нужно не только благоустраивать территории, но и обеспечивать пополнение бюджета за счет налогов.

Политик подчеркнул, что у ряда индивидуальных предпринимателей, занимающихся ремонтом дворов, числится один или два сотрудника с заработной платой 11 тыс. руб., некоторые вовсе не стоят на налоговом учете. Вячеслав Володин призвал подрядчиков выполнять законы, обеспечивать качество работ и не воровать.

«Если вы заставите подрядчиков, чтобы налоги платили, чтобы зарплаты были в белую, чтобы соблюдался гарантийный срок обслуживания, другого не надо»,— сказал господин Володин, обращаясь к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко.

Павел Фролов