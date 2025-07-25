Экологическую тропу на камне Ветлан построит пермская компания

Победителем конкурса на создание экологической тропы на территории природного объекта «Камень Ветлан» в Пермском крае признано ООО «Виал Групп». Цена контракта составит 65,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Туристический портал Пермского края Фото: Туристический портал Пермского края

Как указано в техническом задании, подрядчик должен установить входную группу с оборудованной площадкой для отдыха на начале подъема, лестницу на весь маршрут, оборудовать верхний участок площадками для отдыха и смотровыми площадками.

К работам требуется приступить 1 сентября 2025 года, сдать объект —31 июля 2026 года.

ООО «Виал Групп» зарегистрировано в апреле 2013 года в Перми. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка за 2024 год составила 224 млн руб. Компания участвовала в роли поставщика в 138 государственных закупках на сумму 2,3 млрд руб.

Камень Ветлан - скальный массив, расположенный на левом берегу реки Вишера, в нескольких километрах от города Красновишерска. Длина объекта - 1,7 тыс. м., высота - м. Является одним из кластеров природного парка «Пермский».