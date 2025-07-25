В Оренбуржье сорван контракт на отлов бездомных животных

Подрядная организация, которая занималась отловом безнадзорных животных в Новоорском районе Оренбургской области, включена в реестр недобросовестных поставщиков. Это связано со срывом муниципального контракта. Решение приняло региональное УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ

Комиссия антимонопольной службы установила, что ранее администрация муниципального образования заключила с подрядчиком госконтракт на отлов бездомных животных. Однако компания проявила недобросовестность и отказалась от продолжения работ.

При этом объективных причин для неисполнения обязательств по договору не было. В связи с этим администрация Новоорского района решила расторгнуть договор с подрядчиком в одностороннем порядке. Компания включена в РПН на два года.

Георгий Портнов