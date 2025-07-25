В Самаре ограничили движение у «Экспо-Волги»

Движение транспорта по улице Мичурина в Самаре частично ограничено с 25 по 29 июля. Это связано с работами по подключению к водоснабжению. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения действуют до 05:00 29 июля у дома №98Е. Работы проводятся в районе пересечения с улицей Луначарского у выставочного центра «Экспо-Волга».

В связи с этим маршруты автобусов №4 и 22 изменились: они следуют по Московскому шоссе и улице Мичурина, минуя проспект Масленникова. Троллейбусы №4 и 15 едут по Московскому шоссе и улице Коммунистической.

Георгий Портнов