Челябинца приговорили к 118 годам заключения в Греции

Суд в Греции признал виновным челябинца Владимира Котельникова в организации незаконной миграции. Его приговорили к 118 годам заключения и штрафу в размере 500 тыс. евро, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова.

По словам Ивана Мельникова, гражданин России выехал за рубеж на заработки. Он должен был перевозить туристов из Турции в Средиземноморском регионе и работать в качестве члена экипажа яхты. Однако работодатель ввел челябинца в заблуждение. На судно погрузили нелегальных мигрантов, у Владимира Котельникова отобрали документы и под угрозой расправы заставили везти их в Грецию.

«Речь идет о схеме обмана, когда приехавшие в поисках работы в Турцию соотечественники попадаются на удочку мошенников. Их привлекают к незаконной морской перевозке нелегалов из Турции в Грецию, а по прибытии просто арестовывают», — отметил вице-президент центра.

Гражданина России задержали у острова Родос 11 июня прошлого года. Его жена запросила помощь в Фонде защиты соотечественников за рубежом. Господин Мельников направил ряд обращений в МИД РФ с просьбой помочь освободить челябинца.

Виталина Ярховска