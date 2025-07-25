В Оренбурге приостановлена работа сети «Лососнем» из-за отравления жителей
Деятельность компании «Доставка вкусной еды "Лососнем"» в Оренбурге приостановлена на 90 дней. Решение принято после вспышки острой кишечной инфекции среди местных жителей. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В течение недели в городе были зафиксированы два случая заболеваний, связанных с продукцией компании. Это стало основанием для внеплановой проверки, которая выявила нарушения санитарного законодательства.
В частности, было зафиксировано несоблюдение технологических процессов, отсутствие маркировки и сроков годности. В числе прочего у персонала компании не было медицинских книжек.
В связи с этим суд Ленинского района Оренбурга решил приостановить работу предприятия. Устранение нарушений находится на контроле Роспотребнадзора.