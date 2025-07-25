В Астрахани на пожаре погибли двое взрослых и ребенок, проводится проверка

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани приступил к процессуальной проверке по факту гибели на пожаре в жилом доме трех человек, включая ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно предварительным сведениям, пожар произошел в ночь на сегодня, 25 июля, в одноэтажном частном доме на площади Славянской в Ленинском районе Астрахани. Среди троих погибших есть ребенок. Ожоги получил мужчина 1959 года рождения, его увезли в лечебное учреждение.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, на место происшествия выезжал прокурор Ленинского района Евгений Овчинников. В ходе проверки прокуратуре предстоит оценить соблюдение требований пожарной безопасности, законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По информации пресс-службы МЧС Астраханской области, площадь возгорания составила 120 кв. м. В тушении огня были задействованы 30 специалистов и 10 единиц техники.

Павел Фролов