На открытии нового зоопарка в Перми выступят артисты из Татарстана и Екатеринбурга

На церемонии открытия нового зоопарка в Перми выступят актеры уличного театра из Татарстана «Легкие крылья» и театра анимации и перформанса «Ярко» из Екатеринбурга. Это следует из данных госзакупок, проведенных зоопарком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал «Компрос» Фото: телеграмм-канал «Компрос»

Стоимость выступления творческого коллектива «Легкие крылья» составит 627,7 тыс. руб., театра «Ярко» — 876 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Пермский зоопарк направит 4,5 млн руб. на аудио- и световое сопровождение открытия новой площадки. Дата открытия новой площадки зоопарка пока не определена.

13 июля пермский зоопарк завершил работу на территории по ул. Монастырской, 10. Закрытие связано с проведением необходимых мероприятий по полному переезду животных в новый зоопарк в микрорайоне Нагорном. Новый зоопарк фактически построен за последние 2,5 года. Оценочная стоимость комплекса зоопарка составляет 7,06 млрд руб.