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В Ростовской области БПЛА атаковали восемь городов и районов

Ночью 25 июля была отражена атака БПЛА в Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Новошахтинске, Красносулинском, Октябрьском (сельском), Песчанокопском и Родионово-Несветайском районах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов загорелась трава в частных дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района.

Пожары были оперативно потушены.

Наталья Белоштейн

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