В Ростовской области БПЛА атаковали восемь городов и районов
Ночью 25 июля была отражена атака БПЛА в Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Новошахтинске, Красносулинском, Октябрьском (сельском), Песчанокопском и Родионово-Несветайском районах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов загорелась трава в частных дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района.
Пожары были оперативно потушены.