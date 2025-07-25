В Ростовской области БПЛА атаковали восемь городов и районов

Ночью 25 июля была отражена атака БПЛА в Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Новошахтинске, Красносулинском, Октябрьском (сельском), Песчанокопском и Родионово-Несветайском районах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов загорелась трава в частных дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района.

Пожары были оперативно потушены.

Наталья Белоштейн