Ракета «Союз-2.1б» допущена к старту с космодрома Восточный в Приамурье

На 25 июля с космодрома Восточный в Амурской области запланирован старт ракеты «Союз-2.1б» с аппаратами «Ионосфера-М» №3, №4 и 18 малыми спутниками. Пуск состоится в 14:54 по местному времени (08:54 мск). Госкомиссия разрешила заправку топливом, сообщает Роскосмос.

Сообщается, что ракета-носитель «Союз-2.1б» разгонит космические аппараты до первой космической скорости — 28 500 км/час. Увидеть старт ракеты можно будет в прямом эфире, который начнется в 14:05 (08:05 мск).

В режиме реального времени зрители смогут понаблюдать за предстартовыми операциями на космодроме и запуском аппаратов «Ионосфера-М». Во время трансляции зрителям расскажут подробности о задачах миссии, научных приборах и результатах проекта; покажут интервью с экспертами отрасли.

Анна Яшина, Благовещенск