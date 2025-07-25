Китай приблизился к созданию космического лазерного оружия

Хэфэйский НИИ физических наук разработал технологию, по которой создан самый крупный в мире кристалл BGSe (селеногаллата бария) диаметром 60 мм. На его основе может быть создано лазерное оружие, которое сможет сбивать орбитальные спутники, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Кристалл выдерживает мощность лазерного излучения до 550 МВт/кв. см. Другие существующие кристаллы военного назначения разрушаются при меньших мощностях. Ученые, отмечает SCMP, десятилетиями пытаются решить проблему саморазрушения оружия направленного вида действия, из-за которой приходится ограничивать мощность и дальность действия лазеров.

Группой ученых, создавших кристалл, руководил профессор У Хайсинь. По словам ученых, подобные кристаллы помогут создать эффективные инфракрасные системы отслеживания раке и идентификации самолетов. Также их можно использовать в развитии диагностического медоборудования.

Эрнест Филипповский, Хабаровск