Томский игумен Кирилл пошел на повышение

Новым епископом Отрадненским и Похвистневским (Самарская митрополия) выбран Кирилл (Умрилов) из Томской епархии. Решение принято на заседании Священного Синода 24 июля. На этом посту он сменил Никифора, который отправлен на покой в Иоанно-Предтеченский мужской монастырь в Астрахани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Место наречения и хиротонии Кирилла будет определено патриархом, говорится в сообщении РПЦ.

Кириллу (Умрилову) 49 лет, он родился в городе Колпашево Томской области. Выпускник Томской духовной семинарии. В 1998 году был пострижен в малую схиму в честь святого Кирилла Катанского. До назначения епископом Кирилл в течение 12 лет был наместником томского Богородице-Алексеевского монастыря в сане игумена.

Михаил Кичанов