Кемерово даст стране овощей

Один из крупнейших производителей в Сибири — кемеровский «Агро элит-инвест» — заявил о планах увеличить площадь тепличного комплекса по выращиванию овощей в два раза к 2028 году. Компания приступила к проектированию второй очереди площадью 4,9 га. Она позволит выращивать до 3,5 тыс. т овощей в год. В расширение мощностей инвестор планирует вложить около 1 млрд руб. Аналитики отмечают, что рынок тепличных овощей стабилен. При этом в Сибири существует неудовлетворенная потребность в овощах у местного населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С расширением производства овощей «Агро элит-инвест» связывает планы по экспансии в соседние регионы

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ С расширением производства овощей «Агро элит-инвест» связывает планы по экспансии в соседние регионы

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Сибирь» в «Агро элит-инвест», на базе тепличного хозяйства «Калтанский» в Калтане будет построена вторая очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте. Проект находится на этапе подготовки, он предполагает строительство 4,9 га теплиц с искусственным освещением, где предприятие будет круглогодично выращивать огурцы, помидоры и зелень. Мощность производства второй очереди составит 3,5 тыс. т. овощей в год. Стройку планируется начать в 2027 году, а запустить в 2028-м. Инвестиции в расширение составят около 1 млрд руб. В настоящее время министерство сельского хозяйства Кузбасса прорабатывает с предприятием возможность применения льготных программ кредитования.

Сейчас у «Агро элит-инвест» на полную мощность запущена первая очередь, которая занимается выращиванием овощей и зелени. По данным компании, в первом полугодии 2025-го комплекс отгрузил 2,5 тыс. т овощей и зелени, до конца года планируется поставить еще 1 тыс. т.

«При увеличении производственных мощностей в два раза мы увеличим сеть поставок и зайдем в соседние регионы. Точные цифры назвать сложно, ввиду высокой динамики рынка овощей, существенной доли импорта, не поддающегося оцифровке, и меняющейся сезонности»,— прокомментировал директор тепличного комплекса «Калтанский» Артем Козлов.

Перед тем как приступить к строительству второй очереди, инвестор с целью обеспечения бесперебойной работы намерен построить собственную котельную. В компании подчеркнули, что будут применены современные технологии, и это, в том числе, позволит сделать цены на продукты более доступными.

Тепличный комплекс «Калтанский» в Кузбассе конкурирует с агрокомплексами «Яшкинские теплицы», «Адамант» и «Суховский», суммарная мощность производства которых составляет около 10 тыс. т огурцов и томатов, а также зелени в год. Общая площадь всех теплиц в регионе — более 28 га. Крупнейшими являются — ООО «Агро элит-инвест» и ООО «КДВ Яшкинские теплицы».

По оценке регионального минсельхоза, самообеспеченность региона овощами составляет более 54%. С 2019 по 2024 год объем производства овощей закрытого грунта увеличился на треть с 12,1 тыс. т до 17,3 тыс. т.

Эксперты считают отрасль производства тепличных овощей перспективной, агросектор сегодня находится в лидерах роста. Это происходит в том числе на фоне растущего тренда на здоровый образ жизни, отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «При наличии уже действующей сбытовой стратегии и при правильном позиционировании продукции, с учетом конкурентноспособной цены, продукция тепличного комплекса «Калтанский» будет пользоваться спросом. Производитель также может делать ставку на эко-сегмент, то есть использовать прием позиционирования своего продукта, как нечто уникальное с прицелом на более премиальный запрос со стороны потребителя, что увеличит средний чек и даст бренду новое восприятие, а также повысит доходность»,— полагает аналитик.

При благоприятном сценарии, с привлечением льготного кредитования, срок окупаемости вложений может составить 4-5 лет, в случае менее выгодных условий кредитования и высокой конкуренции с другими производителями окупаемость может превысить порог в 6-7 лет, считает Анастасия Владимирова.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что производство овощей в защищенном грунте в целом по России стабильно, валовый сбор по итогам прошлого года оказался на 1% ниже 2023-го.

«Тепличный бизнес в России вышел на плато в силу совокупности причин, как внутренних, так и внешних. Нет серьезных предпосылок для серьезного роста, как это было в 2018-2020 годах. Однако в Сибири ситуация совершенно другая. Здесь за последние 13 лет площади промышленных теплиц у сельхозорганизаций сократились в три раза, это объясняется тем, что до недавнего времени скорости роста новых теплиц были ниже, чем скорость демонтажа старых промышленных комплексов. Поэтому любой новый проект будет востребован потребителями»,— отмечает эксперт.

В Сибири она называет основным производителем группу «Горкунов», теплицы которого сосредоточены в Новосибирской области. «Но в целом площади тепличных комплексов в Сибири небольшие, поэтому существует неудовлетворенная потребность у местного населения»,— комментирует Тамара Решетникова.

Лолита Белова