Опа, Gastro style

В последние годы российский бизнес переориентировался на отечественные ценности. Рестораторы все чаще ищут рецепты в российской глубинке и удивляют посетителей необычной подачей привычных блюд. В интерьерах заведений встречаются старинные орнаменты, рушники и даже русские печи. Эта тенденция не обошла стороной и Черноземье. Также в макрорегионе не забывают об азиатской кухне и кухнях стран Закавказья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гастропаб «Черная река»

Фото: Валерия_Зеленина Гастропаб «Черная река»

Фото: Валерия_Зеленина

«Черная река»

Расположение: Воронеж, улица Комиссаржевской, 10

Фишка меню: окрошка по-бобровски с дрожачкой

Фишка интерьера: природные элементы



По одной из версий, слово «Воронеж» означает «Черная река». Одноименный гастро-паб предлагает русскую кухню с локальными продуктами и уникальными региональными рецептами, которые сотрудники собирают в гастроэкспедициях по воронежским селам и деревням. Одной из миссий заведения является соединение прошлого и настоящего Воронежа.

Например, рецепт нынешнего фирменного блюда — окрошка с дрожачкой — был найден в Бобровском районе. В него входят белый квас собственного приготовления, малосольные огурцы, маринованные грибы, горчица и зеленое масло, а также та самая дрожачка — так в Боброве называют мясной холодец. Подается блюдо с молодым картофелем.

В интерьере «Черной реки» сочетаются природные элементы и современный комфорт. Использование натуральных материалов и землистых оттенков отражает богатый черноземом регион и образ «черной реки».

Marfa

Расположение: Тамбов, улица имени Маршала Малиновского, 39

Фишка меню: собственная сыроварня

Фишка интерьера: русская печь в центре зала



Фото: Сергей Парышков

Ресторан-сыроварня Marfa находится в загородном отеле Ples в черте Тамбова. По мнению создателей заведения, вокруг него образовался целый туристический маршрут. В ресторане проводятся гастрономические ужины с известными шеф-поварами и кинопоказы на летней террасе под открытым небом.

Кухня ресторана Marfa считается авторской. Сыроварня заведения ежедневно обрабатывает свыше 2 т молока для приготовления сырных голов. В винной коллекции собраны лучшие композиции Старого и Нового Света, а также яркие образцы российского виноделия.

Русскую печь в центре Marfa видно из каждого окна ресторана. Ее фасад отделан ярославскими изразцами. Для сервировки блюд в заведении используют польский фарфор: орнамент с гусями стал самым популярным среди гостей. Скатерти на столы и ручники, декоративные подушки и платья для хостес были сшиты вручную местным дизайнером.

«Восход»

Расположение: Липецк, улица Гагарина, 35а

Фишка кухни: сочетание турецкой, греческой кухонь и кухонь стран Закавказья: Армении, Грузии и Азербайджана

Фишка интерьера: стена с ручной росписью



Фото: Павел Черных

«Восход» — ресторан, возрождающий городской бренд с многолетней историей. Заведение открылось в 2023 году в здании постройки архитектора Мордуховича, где в ХХ веке располагался легендарный одноименный ресторан.

Зал на 80 человек выполнен с использованием натуральных материалов: камня, дерева, кирпича. В нем расположены авторские столы и диваны, а также — большая дровяная печь, создающая атмосферу уюта и стена с ручной росписью в стиле американского художника Кита Харинга.

За приготовлением блюд можно наблюдать благодаря открытой кухне. Из последних сезонных новинок — пиде с трюфельным кремом и пармезаном, салат с авокадо и креветками. В баре акцент сделан на вина и специальную линейку коктейлей. При этом заведение регулярно придумывает «тематические миксы».

«Хлеб и ВИНОтека»

Расположение: Тамбов, улица Советская, 119

Фишка меню: более 200 видов вина со всего света

Фишка интерьера: открытый винный шкаф



Фото: Павел Явник

Философия ресторана «Хлеб и ВИНОтека» — отдавать лучшее, поэтому в нем собраны более 200 лучших видов вина со всего света: от Louis Roederer до «Николаев и сыновья». Для гостей ресторана проводят винные дегустации с приглашенными виноделами и сомелье со всей страны. Также организован камерный винный клуб, члены которого могут познакомиться с различными сортами, брендами вина и разобраться в истории напитка.

В собственной кондитерской ресторана — «Опера» — представлены свежий ремесленный хлеб, пирожки с начинками, эклеры и классические торты. Они готовятся по рецептам, знакомым с детства. Для всех блюд в «Хлеб и ВИНОтека» используются фермерские продукты Тамбовской области.

В интерьере заведения выделяются открытый винный шкаф и барельеф с объемными птицами, созданный вручную.

«Рыбы бы»

Расположение: Липецк, улица Фрунзе,1

Фишка кухни: необычные блюда из рыбы и морепродуктов

Фишка интерьера: авторский декор

Фото: Александр Антонов

«Рыбы бы» — современный ресторан, специализирующийся на блюдах из рыбы и морепродуктов, многие из которых, по словам создателей заведения, появились в Липецке впервые. Понравившиеся деликатесы можно приобрести — для этого в зале оформлена тематическая витрина.

В «Рыбы бы» каждую неделю поставляют свежих устриц, морских ежей и гребешков. Посетителям также советуют попробовать фирменного краба на гриле и оценить подачу блюд японской кухни.

Интерьер ресторана выполнен в морском стиле с авторским декором. Пространство поделено на несколько тематических зон. В камерном зале расположен бар с обширной винной картой и премиальными алкогольными напитками. В нем проводят частные встречи, приглашая до 30 человек. В основном зале можно понаблюдать за приготовлением заказанных блюд на открытой кухне. В целом заведение рассчитано на 80 посетителей.

«Энсо: Созерцание»

Расположение: Воронеж, улица Пролетарская, 87в

Фишка меню: дегустационный сет

Фишка интерьера: красные акценты



Фото: Кирилл Бобкин

Создатели «Энсо: Созерцание» поставили перед собой две задачи. Первая вытекает из названия ресторана, призывая к созерцанию, гармонии и осознанию новых смыслов. Вторая — удивлять. На это направлено все: от минималистичного интерьера в красном цвете до подачи блюд «со спецэффектами». Дополняют картину вид на Воронежское водохранилище и вход в «Энсо: Созерцание» через красный мост.

Для гостей, которые еще не знакомы с «Энсо: Созерцание», разработано дегустационное сет-меню из 11 блюд и пяти напитков. Оно рассчитано на двух человек. Сет-меню выполнено по мотивам древнекитайского артефакта, созданного в форме диска из нефрита. Появившись еще в IV веке до н.э., диски из нефрита под названием «Би» являлись дорогими предметами искусства. Они свидетельствовали о богатстве и могуществе своих владельцев.

Коктейльная карта ресторана поделена на четыре блока: «Созерцание», «Познание», «Наслаждение» и Faketails. Последний включает полноценную карту безалкогольных коктейлей.