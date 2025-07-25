От таинственных пещер до уникальных растений

Регионы Черноземья расположились на границе леса и степи — это обстоятельство делает здешнюю природу удивительно разнообразной и живописной. Леса, холмы, полноводные реки, крутые отроги меловых гор оставляют незабываемое впечатление. Многочисленные заповедники хранят не измененные человеком ландшафты и позволяют увидеть среду такой, какой она была тысячелетия назад.



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Белгородские дубравы и пещеры

Один из самых известных региональных заповедников «Белогорье» хранит удивительную историю. Берега Ворсклы в течение многих веков служили рубежом, отделяющим одни народы от других. В XVII веке здесь располагались древние сооружения, земляные валы и крепости. В 1925 году территория приобрела заповедный статус, а в 1999-м — современные границы. Сегодняшнее Белогорье состоит из шести участков. Главная достопримечательность заповедника — дубравы, возраст которых составляет 200–300 лет.

В Белгородской области можно найти и множество меловых пещер. Одни из наиболее известных находятся неподалеку от села Холки Чернянского района. В них располагается поныне действующий пещерный Царев монастырь, основанный в XVII веке. А неподалеку от Старого Оскола есть еще одна меловая пещера. Бытует мнение, что после Батыева нашествия ее выкопали беглецы из Киево-Печерской лавры.

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Воронежские леса и пустыни

Воронежская область поражает разнообразием природных зон. Здесь в одном из старейших биосферных заповедников России на площади более 31 тыс. га можно встретить белок, лисиц, оленей, кабанов, лосей, черепах, бобров. Для последних, кстати, создали целый комплекс — Бобровый городок.

В Петропавловском районе можно посетить Донскую Сахару — обширные песчаные массивы, образовавшиеся вследствие геологических процессов, начавшихся тысячелетия назад. А в государственном природном заказнике «Каменная степь» в Таловском районе можно найти огромные участки с обнаженными каменными плитами, которые, несмотря на свою массивность, органично вписываются в ландшафт.

Фото: ТИЦ Курской области

Курские озера и уникальные деревья

В Железногорском дендрарии в теплое время года посетителям предлагают насладиться цветением сирени и рододендронов — эффектные кустарники отлично получаются на фотоснимках. А осенью здесь можно изучать самые разнообразные хвойные: лиственницу, ели, можжевельники, туи и сосны, а также редкие кипарисовик, тсугу и ягодные тисы. Здесь растет редкое реликтовое растение гинкго двулопастный — ровесник динозавров. Всего на трех гектарах было высажено более 3,5 тыс. редких растений со всего мира. Можно найти и грибы — маслята, подберезовики, шампиньоны.

Любителей рыбалки и кемпинга привлекает озеро Фитиж, которое располагается на левобережье Сейма и занимает 67 га. Здесь чистая пресная вода, живописные берега и очень много рыбы, в том числе язь, щука и жерех. Многие приезжают сюда, чтобы собрать грибы и лесные ягоды.

А под Курчатовом у деревни Сопеловка старая железная дорога заросла деревьями и кустарником, образуя уникальный зеленый тоннель. Многие туристы посещают это место, чтобы сделать атмосферные фотографии.

Липецкие скалы и олени

В Лебедянском районе многие туристы стремятся посетить Кураповские скалы, которые образовались еще во время мелового периода, когда на этом месте находился древний океан Тетис. Шестнадцать тысячелетий назад сильнейший поток воды от растаявшего ледника прорезал на этом месте русло для реки Красивая Меча, образовав почти идеально ровные скалы в пластах спрессованного известняка. Имея высоту около 60 метров, они растянулись вдоль берега реки на полкилометра.

Фото: Центр туризма «Липецкая Земля»

А любители животных могут посетить сафари-парк «Олений», где на протяжении 12 лет воссоздавали богатый животный мир на территории более 3 тыс. га. Здесь в естественной среде, без загонов и клеток, обитают популяции благородных и пятнистых оленей, ланей, косулей, муфлонов, сурков-байбаков, крапчатых сусликов, а также почти 200 видов птиц.

Орловские зубры и камни

Национальный парк «Орловское полесье» на северо-западе региона был создан еще в 1994 году и занимает более 77,7 тыс. га. Здесь можно найти 961 вид растений и 285 видов позвоночных животных, многие из них занесены в Красную книгу. Но самым примечательным направлением парка является забота о популяции диких зубров. По итогам 2024 года здесь насчитывалось 723 особи этого вида.

Фото: Олег Пригоряну, нацпарк «Орловское полесье»

Во Мценском районе, к западу от поселка Думчино, можно найти мегалитический комплекс: в лесу встречаются группы валунов с отпечатками, похожими на следы людей, животных и птиц. Поэтому эти камни называют «следовиками». О том, каким образом на них появились отметины, ученые все еще

спорят. Происхождение удивительных валунов относят к периоду Днепровского оледенения около 230–187 тыс. лет назад.

Тамбовские заповедники и клюква

Государственный природный заповедник «Воронинский», основанный в 1994 году, стал домом для редких и уязвимых видов флоры и фауны, а также площадкой для научных исследований. Примечательно, что у истоков создания «Воронинского» стоял выдающийся русский географ Вениамин Семенов-Тян-Шанский, сын прославленного путешественника и исследователя Азии.

Фото: Иван Ананьев, заповедник «Воронинский»

Заповедник расположен в среднем течении реки Вороны, правого притока Хопра, включает два крупных участка вдоль русла реки и восемь небольших территорий в долинах ее притоков. Такая мозаичная структура позволяет охватить разнообразие ландшафтов и биотопов, характерных для лесостепной зоны. Здесь можно встретить живописные дубравы, заливные луга, степные участки и пойменные озера, каждое из которых является частью сложной и хрупкой экосистемы.

А в селе Шапкино Мучкапского района можно найти одно из самых южных мест произрастания клюквы. Болото вытянуто с севера на юг на 400 м, с востока на запад — на 580 м. Часть территории представляет собой открытую водную поверхность, называемое озером Клюквенным.

Ульяна Ларионова