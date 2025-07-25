Яблоки, великаны и водопады

Чтобы отдохнуть душой, вовсе не обязательно отправляться на другой конец страны. Малые города Черноземья не будоражат яркими впечатлениями, зато хранят особое тихое очарование и готовы поделиться им с каждым. Спокойная красота природы, расслабляющий, размеренный ритм тонущих в зелени улиц, старинные купеческие особняки и домики окнами в сад — как в детстве у бабушки — способны дать то, что не подарит ни один курорт мирового класса. Об очаровании черноземной глубинки рассказал писатель и краевед Сергей Доровских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды города Лебедянь. Тяпкина гора.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Виды города Лебедянь. Тяпкина гора.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Легенды Лебедяни

«На мой взгляд, отдых в малых городах будет интересен тем, кто еще не готов к поездке на лоно природы, — полагает Сергей Доровских. — Это переходная стадия. Малые города России уютны и очаровательны. Даже их названия очень красивы: только услышишь “Суздаль” — и уже пахнет квасом, а в Гороховце так и хочется сварить на берегу Клязьмы гороховый суп. И наши черноземные города не исключение».

«Знаю я — малиновою ранью лебеди летят над Лебедянью»,— писал русский поэт Сергей Марков. Лебедянь овеяна множеством легенд. Так, в городе есть красивая набережная на Тяпкиной горе. Название это связано не с огородами, а со старинным русским словом «тяпать» — рубить. Местные жители могут рассказать историю о разбойнике Тяпке — Стеньке Разине здешнего разлива,— который лихо рубил головы, а потом, раскаявшись, ушел в Свято-Троицкий монастырь на Яблоневой поляне.

Свято-Троицкий собор в Моршанске — точная копия Спасо-Преображенского в Санкт-Петербурге

Фото: Юрий Голубь

Лебедянь — край яблок. Недалеко от города в селе Троекурово есть крупное яблочное хозяйство, где можно с бодрым хрустом наесться наливных плодов.

В Лебедяни можно отлично отдохнуть от суеты. В будний день на набережной пусто — можно встретить одного, от силы двух прохожих. Люди здесь работают — и в том числе на заводе по производству яблочного и других соков.

В нескольких минутах езды от города находится село Волотово. Здесь могут даже показать курган, где похоронен Волот — былинный персонаж сродни Илье Муромцу или Добрыне Никитичу. Есть и предание о целом племени волотов — великанов, обладавших нечеловеческой силой, вырывавших с корнем дубы и бросавших огромные валуны.

А на другом берегу Дона раскинулось село Черепянь — до него можно прогуляться по подвесному мосту, фотографируя речные дали: здешние места богаты удивительной красоты пейзажами.

История Волотова хранит драматические эпизоды. Так, в начале XX века в разгар столыпинской аграрной реформы здесь разыгралось крестьянское восстание, жестоко подавленное войсками.

Неподалеку есть природная достопримечательность — Кураповские скалы: в этих местах выходят на поверхность девонские каменные отложения. Здесь можно увидеть настоящие пороги и постоять над водопадом.

Забытая теплота

Несмотря на все это, Лебедянь не назовешь туристическим центром. А вот в Задонске, где расположены известные святыни — мужской Рождество-Богородицкий и женский Свято-Тихоновский Преображенский монастыри,— всегда много паломников. К гостям здесь привыкли — любят их и ценят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задонск — центр паломничества. Виды Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Задонск — центр паломничества. Виды Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Радушие задонцев поражает,— рассказывает писатель.— Один раз я там останавливался — снимал квартиру. И, когда нужно было расплатиться, хозяйка уехала и сказала: “Оставьте деньги на полочке, закройте дверь и положите ключ в открытый уазик перед домом”. Я сразу понял: Задонск — такое место, что если ты здесь нагрешишь, то не отъедешь от города и на два километра — настигнет господня кара. Вообще нужно сказать, что в малых городах живут другие люди с другой моралью. Например, незнакомый человек, угостивший тебя клубникой, может обидеться, если ты предложишь ему деньги. Это красивые обиды русского человека — то, что мы уже потеряли».

В городе Данкове на крутом берегу Дона есть легендарный Конь-камень. По соседству с ним много других известняковых камней, похожих то на птицу, то на лягушку: главное вовремя включить фантазию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елец. Девушки сидят на скамейке на пешеходной улице Мира.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Елец. Девушки сидят на скамейке на пешеходной улице Мира.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Елец — музей под открытым небом, словно специально созданный для пеших прогулок. Кажется, что вся его атмосфера пропитана ароматом бунинских «Антоновских яблок».

Вернуться в XIX век

К малым городам можно смело отнести и Тамбов, ведь здесь живет всего 280 тыс. человек. Атмосфера в нем вполне камерная — например, прекрасно благоустроенная набережная неширокой Цны привлекает уютом, а не размахом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамбов. Историко-культурный музейный комплекс "Усадьба Асеевых" (дом фабриканта Михаила Асеева).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Тамбов. Историко-культурный музейный комплекс "Усадьба Асеевых" (дом фабриканта Михаила Асеева).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Здешний двух-трехэтажный центр таит множество сюрпризов. Например, можно идти по старинному кварталу и внезапно среди купеческих особняков увидеть католический костел или удивительной красоты дворец Асеевых, где часто снимают сериалы, в которых фигурирует быт XIX века.

Мичуринск — культурная столица Тамбовской области. Здесь можно посетить усадьбы Ивана Мичурина и художника Александра Герасимова, а также увидеть собор, в котором безошибочно угадываются черты храма Христа Спасителя. Дело в том, что, прежде чем украсить своим знаменитым детищем Москву, архитектор Константин Тон построил его уменьшенную копию в Козлове — так когда-то назывался Мичуринск.

По реке в «карман России»

А огромный Свято-Троицкий собор в Моршанске — точная копия Спасо-Преображенского в Санкт-Петербурге. Местные предприниматели построили храм в 1857 году — они могли себе позволить подражать столице, ведь Моршанск был крупнейшим торговым центром и распухал от денег.

«Дело в том, что здесь Цна становилась судоходной,— объясняет краевед сверхприбыли местного бизнеса позапрошлого столетия.— Сюда свозился хлеб из черноземных губерний и речным путем по Цне, Мокше и Оке доставлялся в “карман России” — Нижний Новгород с его знаменитой ярмаркой. В ХIХ веке здесь открывалась потрясающая картина: огромный собор был окружен множеством ветряных мельниц — к сожалению, все это сгорело, поэтому со временем Моршанск стал каменным. Он до сих пор впечатляет красотой архитектуры, но она постепенно уходит: современные хозяева предпочитают закрывать старинные стены сайдингом».

Моршанские купцы не жалели денег на искусство

Фото: Юрий Голубь

Многие купцы держались старой веры: в городе сохранился интересный старообрядческий храм.

Тени мокшан

Интересно, что русскими эти земли по историческим меркам стали не так уж давно. Еще три с половиной столетия назад здесь проходила граница государства: и сегодня, даже просто проезжая по трассе, можно увидеть вал, оставшийся от укрепленной линии — Белгородской засечной черты. К югу от этой «великой русской стены» простиралось Дикое поле, где хозяйничали татары, а к северу в лесах жила цнинская мокша.

Мокша вместе с другой этнической группой — эрзя — составляют мордву, родственный финнам народ. И хотя сегодня практически никто из жителей области себя мордвой не считает, об их прошлом напоминают фамилии — Шиндин, Кирдяпкин, Вечканов и т.д. — и древние легенды.

Мордовская богиня леса Пич-ава - символ села Пичаево

Фото: Юрий Голубь

По одной из них рядом с селом Пичаево в Моршанском районе жил некогда мордовский князь. Однажды у него тяжело заболела любимая жена, и он принялся молиться сосне, которая, по представлениям мокши, дает здоровье и силу. Но жена умерла, а обезумевший от горя вдовец начал рубить сосну, как вдруг в очертаниях дерева проявился лик любимой. Сосна оказалась богиней леса Пич-авой, или «сосновой бабой».

В 2016 году в центре села жители на собственные средства установили изящный памятник Пич-аве, рядом с которым с тех пор проходят все значимые события. Например, сентябрьский гастрономический фестиваль «Пичаевская тыква» с песнями, плясками, яркими костюмами, множеством пузатых тыкв и, конечно, тыквенной кашей.

В моршанском краеведческом музее можно увидеть огромную коллекцию мокшанских древностей — костюмы, посуду, украшения, а в селе Давыдово увидеть остатки древнего городища, где жили предки мокшан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Город Рассказово вполне заслуженно претендует на звание «столицы вязания». Там можно посетить музей носка, приобрести качественные и теплые рукавицы и шарфы. Перед олимпиадой в Сочи здешние мастерицы связали гигантскую шапку с помпоном — длина ее окружности составила больше 20 м,— а сегодня вяжут носки для участников СВО.

Юрий Голубь