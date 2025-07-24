Путин поддержал идею приложения для помощи ветеранам СВО

Президент Владимир Путин оценил идею приложения для реабилитации ветеранов специальной военной операции (СВО). В нем будет отображаться «цифровой маршрут» возвращения бойцов к мирной жизни. Проект презентовал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин а Александр Цыбульский на встрече

Фото: пресс-служба президента РФ

«По сути, это приложение, когда и у наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, и у нас, у членов правительства будет весь информационный контур жизни наших ребят — начиная от их обучения, реабилитации, прохождения медицинских осмотров»,— приводят слова господина Цыбульского на сайте Кремля. Приложение, добавил он, будет работать на базе отечественного мессенджера MAX.

Инициативу Владимир Путин оценил «очень хорошо» и выразил надежду, «чтобы практика состоялась». Пока проект планируют реализовать в Архангельской области, но, по словам губернатора, потом его «можно будет тиражировать, в том числе для других регионов».