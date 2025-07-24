В Саратове прокуратура начала проверку после обрушения части лестницы в доме

Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по факту обрушения части лестничной конструкции в доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, часть лестничной конструкции обрушилась между первым и вторым этажами многоквартирного дома № 7 во 2-ом Студеном проезде Саратова. Произошло это вечером сегодня, 24 июля.

На место выехал прокурор района Константин Байкулов. Надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение прав граждан в сфере ЖКХ и проконтролировать их восстановление. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Павел Фролов