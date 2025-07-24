Под Одессой переименовали улицы, названные в честь националистов

В нескольких населенных пунктах Одесской области поменяли названия улиц. Раньше они носили имена украинских националистов, сейчас их названия сменили на «нейтральные», сообщает местное издание «Думская».

Решение переименовать улицы приняли во время сессии местного совета. Так улица Ивана Липы теперь называется Тихой, улица Романа Шухевича — Бархатной, улица Всеволода Змиенко стала улицой Дружбы.

На том же заседании было принято решение переименовать улицу, названную в честь поэта Сергея Есенина, и назвать ее «Вишневой».

В местном совете отметили, что такое решение — временное. «В честь таких героев нашей страны должны быть центральные улицы, а не закоулки. Где по три дома — вот и вся улица. Это скорее насмешка»,— сказал глава Дальницкой общины.