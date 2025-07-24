Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным

Президент России Владимир Путин в Северодвинске провел рабочую встречу с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным и гендиректором ОСК Андреем Пучковым. Эта встреча стала частью визита главы государства в Архангельскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Андрей Костин сообщил, что в 2025 году ОСК планирует сдать более 50 судов, что станет рекордом за всю историю компании. Он отметил, что предприятие активно модернизирует свои производственные мощности и успешно выполняет гособоронзаказ. Особое внимание господин Костин уделил завершению ремонта крейсера «Нахимов», который скоро может быть введен в боевой состав ВМФ России.

Владимир Путин подчеркнул значимость участия ВТБ в работе ОСК, отметив, что это решение было оправданным. Ранее президент провел совещание по развитию подводных сил ВМФ России, принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным крейсером «Князь Пожарский» и встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Ранее в тот же день Владимир Путин провел совещание по стратегии развития подводных сил Военно-морского флота и принял участие в церемонии поднятия государственного флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский» в честь принятия корабля в состав ВМФ. Также президент встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.