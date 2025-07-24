Четыре фирмы выплатят Ростову 39 млн рублей за участие в сговоре

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Ростовской области по делу о незаконном размещении торговых павильонов в Ростове-на-Дону. Четыре компании обязаны вернуть в городской бюджет 39 млн руб. незаконных доходов. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в декабре 2024 года антимонопольная служба выявила сговор между несколькими компаниями и управлением торговли донской столицы. В конкурсах на право размещения павильонов, объявленных в 2021-2022 годах, победили шесть организаций: ООО «Паллада», ООО «Бетта», ООО «ЛЕО», ООО «Спектр», ООО «Альфа», ООО «Меркой».

Другим участникам заказчик ограничил доступ к торгам, установив большой размер невозвратного задатка и создав бюрократические препятствия. Победившие компании арендовали земельные участки, построили павильоны и сдали их в субаренду. При этом плата за субаренду значительно превышала стоимость аренды муниципальной земли.

Ростовское УФАС потребовало расторгнуть договоры и перечислить в бюджет незаконно полученные средства. Две компании — «Альфа» и «Меркой» — добровольно вернули 2,5 млн руб.

Валентина Любашенко