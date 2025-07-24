В Черноземье 25 июля будет дождливо и до +29°С

В пятницу, 25 июля, во всех регионах Черноземья прогнозируется пасмурная погода и осадки. Температура будет варьироваться от +15°C до +29°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток прогнозируется переменная облачность без дождя, до +17°C. Днем — небольшой кратковременный дождь, будет облачно с прояснениями, температура поднимется до +29°C.

В Воронеже ночью будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой кратковременный дождь, до +17°C. Днем дождь прекратится, до +29°C.

В Курске ночью будет малооблачно, без осадков, до +17 °C. Днем прогнозиркют облачно с прояснениями, временами ожидается небольшой дождь, до +26°C.

В Липецке синоптики прогнозируют на протяжении суток переменную облачность. Ночью будет небольшой кратковременный дождь, до +15°C. Днем будет без осадков, температура — +28°C.

В Орле в темное время суток будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Температура опустится до +17°C. Днем дождь усилиться, температура поднимется до +27°C.

В Тамбове ночью будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура — до +15°С. Днем ожидается ясная погода, до +28°С.

Ульяна Ларионова