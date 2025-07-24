Количество пострадавших от налета беспилотников в Сочи выросло до 13 человек

В Сочи общее число раненых в результате атаки БПЛА выросло до тринадцати человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Четверо пострадавших госпитализированы, один из них, сотрудник ДПС, в доставлен в Краснодар в краевую больницу вертолетом санавиации. Остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.

В ночь на 24 июля Адлерский район Сочи и федеральная территория Сириус подверглись атаке украинских дронов. В результате действий российских сил ПВО беспилотники были сбиты, обломки упали на территорию нефтебазы, кроме того, сгорели несколько гаражей.

В результате падения обломков БПЛА погибли две женщины, находившиеся на улице. Погибшие были сотрудницами поездной бригады РЖД, женщины ехали на автомобиле к месту отдыха после рабочей смены.

Анна Перова, Краснодар