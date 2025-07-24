Глава Удмуртии провел телефонный разговор с президентом в день атаки БПЛА

В день атаки БПЛА на оборонное ижевское предприятие, 1 июля, глава Удмуртии Александр Бречалов провел оперативный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава региона рассказал во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Я общался лично с Владимиром Владимировичем. Он дал оперативные указания <...> Мы в рекордно кратчайшие сроки сделали огромный объем работ. Не буду называть конкретные мероприятия, но противовоздушная оборона (ПВО) и меры радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в регионе сейчас находятся на совершенно другом уровне»,— отметил господин Бречалов.

Глава региона добавил, что после его встречи с замминистра обороны РФ Алексеем Криворучко (состоялась 9 июля) в республике продолжили усиливать меры безопасности. «Речь идет не только об Ижевске. Это в том числе Воткинск, Сарапул и Глазов, где находятся оборонные предприятия. Львиная доля вопросов снята»,— добавил господин Бречалов.

Режим «Беспилотной опасности», при котором ограничивается мобильный интернет, глава региона назвал «новой реальностью». «Это ежедневная работа. Я уже в 04:00 знаю, на какой территории БПЛА, которые могут прилететь к нам <...> Мы все это контролируем. Проводим работу вместе с заводами»,— резюмировал он.