Авиакатастрофа без видимых причин

В офисе авиакомпании «Ангара» проводится выемка документов. Принадлежащий ей пассажирский самолет Ан-24 разбился в 15 км от Тынды, все 48 человек, которые были на борту, погибли. Борт следовал по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. В густой тайге вертолет МЧС сесть не смог, поэтому к месту крушения спасатели несколько часов добирались пешком. После катастрофы, в СМИ стали появляться десятки фото и видео с жалобами пассажиров на состояние самолетов Ан-24 и воздушных судов «Ангары». Сейчас в стране эксплуатируются порядка 50 самолетов такого типа и всем им примерно по 50 лет. Однако перед вылетом судно было технически исправно, в воздухе сигналов бедствия борт не подавал, а погода была летная, но переменчивая, рассказали в оперативных службах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

В документах не всегда отражено реальное состояние самолета, отмечает основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков: «Зачастую бывает так, что борт на бумаге и даже по правилам исправен, а по факту нет. Например, формально техническое обслуживание выполнено, выпущен какой-нибудь бюллетень, позволяющий не проводить какие-то работы или проводить с большим интервалом. А на практике физику не обманешь, если какая-то деталь износилась, она, в конце концов, отвалится.

На практике мы видим, что число инцидентов и катастроф увеличивается, и это ставит вопрос о том, насколько долго Ан-24 можно дальше эксплуатировать. При этом еще где-то в начале марта "Ангара" запросила у Росавиации и других ведомств продлить срок службы этого самолета. А им всем уже по 50-60 лет. Все это говорит о том, что Ан-24 сейчас нет замены. И Ил-114-300, который делает ОАК, будет готов не скоро. А если он и появится, то не в том количестве, которое сейчас необходимо».

Как позднее уточнили авиаслужбы, самолет заходил на посадку при сильной облачности. Среди предварительных причин авиакатастрофы — техническая неисправность и ошибка экипажа, усугубленная сложными погодными условиями. Но это не окончательные версии. Также возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.

По словам авиаэкспертов, региональные турбовинтовые самолеты зачастую являются основным средством доставки людей и грузов в отдаленные районы. Все они больше не выпускаются, причем Ан-24 — с 1979 года. И заменить их нечем, указывает независимый авиаэксперт Алексей Захаров: «Практически всегда в основе любой катастрофы лежит пресловутый человеческий фактор.

Другое дело, что он размазан на все этапы жизни самолета. Это может быть и ошибка конструкторов, и недоработка при изготовлении. Например, бывали случаи, когда у Boeing вылетали куски обшивки. Это может быть недочет при выполнении ремонта, технического обслуживания. Неофициальная информация, что произошла ошибка экипажа: зашли на посадку, с первого раза не сели, пошли на второй круг и разбились. Погода была плохая. Все может быть. Я не удивлюсь, если компанию вообще закроют. К сожалению, летать не на чем. Северные аэродромы в силу того, что рельеф изрезан, строят, упрощенно говоря, на речных косах. Кроме Ан-24, самолетов, способных взлетать с таких полос, нет. Думаю, машину из эксплуатации пока не выведут».

По данным авиаслужб, потерпевший крушение АН-24 в 2018 году получил повреждения при посадке в аэропорту Иркутской области. Но его сертификат летной годности действовал до 2036 года. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур. Семьям погибших региональные власти выплатят по 1 млн руб. В РЖД пообещали оказать материальную поддержку родственникам погибших в авиакатастрофе сотрудников компании. Поддержку также пообещали в федеральном правительстве.

К соболезнованиям российского президента в связи с крушением Ан-24 присоединились председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Екатерина Вихарева