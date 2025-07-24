Школьники из России завоевали пять медалей на олимпиаде по физике в Париже

Российские школьники завоевали пять медалей на 55-й Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO) в Париже. Три из них золотые, две — серебряные, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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«На Международной физической олимпиаде в Париже команда из России завоевала медали, и большая часть из них — высшего достоинства. В общей сложности в этом году у наших ребят уже 21 медаль на престижных международных олимпиадах»,— сказал господин Чернышенко (сообщение опубликовано на сайте правительства).

Золотые медали получили Михаил Аронов, Иван Лукин из физтех-лицея имени П. Л. Капицы в городе Долгопрудном Московской области и Григорий Гречкин из школы Центра педагогического мастерства в Москве. Серебряные — Егор Кривощеков из лицея № 124 в Алтайском крае и Павел Руковчук из физтех-лицей имени П. Л. Капицы в городе Долгопрудном Московской области. Все ребята — победители всероссийской олимпиады школьников прошедшего учебного года и медалисты Азиатской олимпиады по физике.

IPhO — ежегодный международный интеллектуальный турнир для учащихся средних школ. В 2025 году в олимпиаде участвовало более 400 учеников из 87 стран мира. Конкурс проходит 17-25 июля в Париже.