Президент Литвы дал премьеру две недели для решения об отставке

Президент Литвы Гитанас Науседа дал премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу две недели, чтобы тот принял решение о своем политическом будущем. Подобное условие было выдвинуто из-за расследований финансовых преступлений, которые проводятся в отношении связанных с премьером компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гинтаутас Палуцкас

Фото: Ints Kalnins / Reuters Гинтаутас Палуцкас

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Как пишет LRT, в течение этих двух недель президент потребовал от премьера «аргументировано ответить на возникшие в обществе вопросы» или «рассмотреть вопрос о возможности продолжать исполнять обязанности премьера». При этом, согласно литовскому законодательству, президент может уволить премьера только если парламент (Сейм) вынесет ему вотум недоверия.

Расследование ведется против компании Dankora, основанной племянницей Гинтаутаса Палуцкаса Виргинией. Фирма получила льготный кредит от национального банка развития ILTE в размере €200 тыс. и приобретала товары у компании Garnis, которая принадлежит премьеру. Согласно другому разбирательству, в 2012 году Гинтаутас Палуцкас злоупотребил служебным положением, работая в администрации столичного муниципалитета. Его обвинили в оказании протекции по коммунальному контракту и оштрафовали на €16,5 тыс.

Сам премьер назвал многочисленные публикации по этому вопросу «концентрированной атакой оппонентов». Причастность к любым финансовым правонарушениям он отрицает.

Лусине Баласян